Харьковского студента подозревают в торговле огнестрельным оружием в интернет-магазине

Молодой человек трансформировал стартовое оружие в боевое и нелегально продавал его через Интернет-магазин.

Источник фото: zhytomyr.police

Студента из Харьковщины подозревают в причастности к торговле огнестрельным оружием через Интернет-магазин. 18-летний молодой человек лично трансформировал стартовое оружие в боевое и осуществлял продажу на территории Украины. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

В результате обысков, проведенных правоохранителями, было изъято более 250 000 гривен, комплектующие для оружия, а также предметы, которые могут быть использованы для его изготовления. Все это было направлено на экспертное исследование.

Полицейские зафиксировали несколько случаев продажи студентом оружия "собственного производства" жителям Житомирщины. Например, в начале февраля он реализовал пистолет за 9 тысяч гривен, который отправил транспортной службой. Также парень продал немецкий самозарядный пистолет калибра 9 мм за 25 тысяч гривен.

Следователи ГУНП в Житомирской области объявили фигуранту о подозрении в совершении многочисленных правонарушений, среди которых незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, согласно части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. После получения выводов экспертов будет определена окончательная правовая квалификация действий студента.

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