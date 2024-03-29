Налоговики разъяснили, в какой срок требование об уплате долга по ЕСВ считают отозванным

Требование по долгу по единому социальному взносу считают отозванным в день, за который плательщик полностью его погасил.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, в какой срок требование об уплате долга (недоимки) по единому взносу считается отозванной, если сумма долга (недоимки), указанная в требовании, погашается плательщиком, органами государственной исполнительной службы или органами Казначейства в полном объеме.

Так, согласно п. 6 разд. VI Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 20.04.2015 № 449 с изменениями и дополнениями требование об уплате долга (недоимки) считается отозванной, если сумма долга в требовании, погашаемом плательщиком, органами государственной исполнительной службы или органами Казначейства – в день, в течение которого произошло такое погашение суммы долга (недоимки) в полном объеме.

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