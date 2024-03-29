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Надбавка за доступ к государственной тайне будет определяться с учетом периодичности работы

07:30, 29 марта 2024
Также руководители органов законодательной, исполнительной и судебной власти должны утвердить соответствующие положения, где будут определены и вопросы надбавки за доступ к государственной тайне.
Надбавка за доступ к государственной тайне будет определяться с учетом периодичности работы
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Правительство внесло изменения в Положение о видах, размерах и порядке предоставления компенсации гражданам в связи с работой, предусматривающей доступ к государственной тайне, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 15 июня 1994 г. №414. Соответствующее постановление принято 26 марта под №332 .

Так, определяется, что персональный состав лиц, работающих в условиях режимных ограничений, и размер надбавки с учетом периодичности работы, предусматривающей доступ к государственной тайне, определяются руководителем соответствующего органа законодательной, исполнительной и судебной власти, органа прокуратуры, других органов государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, где работают эти лица, в соответствии с утвержденным таким руководителем положением.

Итак, добавлены нормы о необходимости учета периодичности работы и утверждения положения руководителем соответствующего органа.

Надбавка к должностным окладам (тарифным ставкам), заработной плате (в случае определения законом ее размера) выплачивается только при наличии разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, предоставленным в соответствии с законодательством о государственной тайне.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 11125, которым директору Государственного бюро расследований (ГБР) предлагают предоставить доступ к государственной тайне всех степеней секретности. В настоящее время согласно закону о государственной тайне такой полный доступ, кроме Президента, спикера Верховной Рады, премьер-министра, министров и других членов Кабмина, председателя Верховного Суда, председателя КСУ, Генпрокурора, также имеют глава СБУ, председатель и другие члены Счетной палаты, народные депутаты Украины, директор Бюро экономической безопасности, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Автор: Наталья Мамченко

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