Надбавка за доступ до державної таємниці буде визначатися з урахуванням періодичності роботи

Також керівники органів законодавчої, виконавчої та судової влади мають затвердити відповідні положення, де буде визначено і питання надбавки за доступ до державної таємниці.

Уряд вніс зміни до Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 414. Відповідну постанову ухвалено 26 березня за №332.

Так, визначається, що персональний склад осіб, які працюють в умовах режимних обмежень, та розмір надбавки з урахуванням періодичності роботи, яка передбачає доступ до державної таємниці, визначаються керівником відповідного органу законодавчої, виконавчої та судової влади, органу прокуратури, інших органів державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, де працюють ці особи, відповідно до затвердженого таким керівником положення.

Отже, додані норми про необхідність урахування періодичності роботи та затвердження положення керівником відповідного органу.

Надбавка до посадових окладів (тарифних ставок), заробітної плати (у разі визначення законом її розміру) виплачується лише за наявності дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, наданого відповідно до законодавства про державну таємницю.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроект 11125, яким директору Державного бюро розслідувань (ДБР) пропонують надати доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності. Наразі відповідно до закону про державну таємницю такий повний доступ, крім Президента, спікера Верховної Ради, прем’єр-міністра, міністрів та інших членів Кабміна, голови Верховного Суду, голови КСУ, Генпрокурора, також мають голова СБУ, голова та інші члени Рахункової палати, народні депутати України, директор Бюро економічної безпеки, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Автор: Наталя Мамченко

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