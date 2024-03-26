Директору ДБР пропонують надати доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності

Наразі відповідно до закону про державну таємницю такий доступ мають міністри, народні депутати, голова та інші члени Рахункової палати, директор БЕБ та керівник САП.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 11125, яким директору Державного бюро розслідувань (ДБР) пропонують надати доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності.

Наразі відповідно до закону про державну таємницю такий доступ, крім Президента, спікера Верховної Ради, прем’єр-міністра, міністрів та інших членів Кабміна, голови Верховного Суду, голови КСУ, Генпрокурора, також мають голова СБУ, голова та інші члени Рахункової палати, народні депутати України, директор Бюро економічної безпеки, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Отже, пропонується надати такий доступ також директору ДБР після взяття ними письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці.

Як зазначає автор, народний депутат Григорій Мамка, враховуючи вимоги пункту 16 частини першої статті 6 Закону про ДБР, Бюро у межах своєї компетенції забезпечує відповідно до законодавства додержання режиму захищеної законом таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, а також визначеного законом порядку оприлюднення та надання доступу до публічної інформації. Державна таємниця – вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України.

До державної таємниці відноситься інформація у сфері державної безпеки та охорони правопорядку, в тому числі про особовий склад органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, про засоби, зміст, плани, організацію, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, методи і результати оперативно-розшукової діяльності.

Ураховуючи статус ДБР, суб’єктний склад кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, та покладені на нього завдання, реалізація яких пов’язана із використанням інформації з обмеженим доступом, зокрема таємної інформації, існує необхідність у наданні Директору ДБР доступу до державної таємниці усіх ступенів секретності за посадою.

«Судово-юридична газета» також писала, що Мінфін показав дашборд, який дозволяє бачити рівень заробітних плат у державних органах, зокрема у судах.

Автор: Наталя Мамченко

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