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Директору ГБР предлагают предоставить доступ к государственной тайне всех степеней секретности

12:55, 26 марта 2024
В соответствии с законом о государственной тайне такой доступ имеют министры, народные депутаты, председатель и другие члены Счетной палаты, директор БЭБ и руководитель САП.
Директору ГБР предлагают предоставить доступ к государственной тайне всех степеней секретности
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 11125, которым директору Государственного бюро расследований (ГБР) предлагают предоставить доступ к государственной тайне всех степеней секретности.

В настоящее время согласно закону о государственной тайне такой доступ, кроме Президента, спикера Верховной Рады, премьер-министра, министров и других членов Кабмина, председателя Верховного Суда, председателя КСУ, Генпрокурора, также имеют глава СБУ, председатель и другие члены Счетной палаты, народные депутаты Украины, директор Бюро экономической безопасности, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Следовательно, предлагается предоставить такой доступ также директору ГБР после взятия ими письменного обязательства по сохранению государственной тайны.

Как отмечает автор, народный депутат Григорий Мамка, учитывая требования пункта 16 части первой статьи 6 Закона о ГБР, Бюро в пределах своей компетенции обеспечивает в соответствии с законодательством соблюдение режима защищенной законом тайны и другой информации с ограниченным доступом, а также определенного законом порядка обнародования и предоставления доступ к публичной информации. Государственная тайна – вид тайной информации, охватывающей сведения в сфере обороны, экономики, науки и техники, внешних отношений, государственной безопасности и охраны правопорядка, разглашение которых может нанести вред национальной безопасности Украины.

К государственной тайне относится информация в сфере государственной безопасности и охраны правопорядка, в том числе об личном составе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, о средствах, содержании, планах, организации, финансировании и материально-техническом обеспечении, формах, методах и результатах оперативно -розыскной деятельности.

Учитывая статус ГБР, субъектный состав уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности, и возложенные на него задачи, реализация которых связана с использованием информации с ограниченным доступом, в частности тайной информации, существует необходимость в предоставлении Директору ГБР доступа к государственной тайне всех степеней секретности по должности.

«Судебно-юридическая газета» также писала, что Минфин показал дашборд, позволяющий видеть уровень заработных плат в государственных органах, в том числе в судах.

Автор: Наталья Мамченко

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ДБР

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Директору ГБР предлагают предоставить доступ к государственной тайне всех степеней секретности

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