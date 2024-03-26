Киевляне смогут заключить договоры в Центре коммунального сервиса с помощью электронной подписи

Теперь киевляне смогут оформлять договорные отношения с исполнителями жилищно-коммунальных услуг дистанционно, ведь коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» расширяет перечень дистанционных сервисов и вводит в районных сервисных центрах электронную подпись.
Об этом пишут в КГГА.
Договоры о предоставлении услуг и договоры реструктуризации можно уже подписывать посредством электронной подписи с 25 марта, что позволит потребителям решить вопрос без необходимости посещения сервисных центров или вообще находясь за пределами Украины.
В ЦКС документ подписывается специалистом с помощью электронной подписи.
Электронная подпись является аналогом собственноручной подписи с такой же юридической силой и обеспечивает достоверность, конфиденциальность и целостность информации, изложенной в документе, а также позволяет идентифицировать лицо, подписавшее документ. Электронный документ, подписанный (согласованный) с применением электронной подписи, не требует визуального его воспроизведения.
Алгоритм действий для потребителей, имеющих персональную электронную подпись и желающих решить вопрос оформления договорных отношений дистанционно:
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