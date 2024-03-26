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Киевляне смогут заключить договоры в Центре коммунального сервиса с помощью электронной подписи

16:52, 26 марта 2024
Договоры о предоставлении услуг и договоры реструктуризации можно уже подписывать посредством электронной подписи с 25 марта.
Киевляне смогут заключить договоры в Центре коммунального сервиса с помощью электронной подписи
Источник фото: ucap.io
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Теперь киевляне смогут оформлять договорные отношения с исполнителями жилищно-коммунальных услуг дистанционно, ведь коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» расширяет перечень дистанционных сервисов и вводит в районных сервисных центрах электронную подпись.

Об этом пишут в КГГА.

Договоры о предоставлении услуг и договоры реструктуризации можно уже подписывать посредством электронной подписи с 25 марта, что позволит потребителям решить вопрос без необходимости посещения сервисных центров или вообще находясь за пределами Украины.

В ЦКС документ подписывается специалистом с помощью электронной подписи.

Электронная подпись является аналогом собственноручной подписи с такой же юридической силой и обеспечивает достоверность, конфиденциальность и целостность информации, изложенной в документе, а также позволяет идентифицировать лицо, подписавшее документ. Электронный документ, подписанный (согласованный) с применением электронной подписи, не требует визуального его воспроизведения.

Алгоритм действий для потребителей, имеющих персональную электронную подпись и желающих решить вопрос оформления договорных отношений дистанционно:

  1. обратиться в ЦКС через дистанционные каналы связи (Facebook, Skype, Telegram);
  2. послать заявление, фото/скан-копии документов (шаблон заявления и перечень необходимых документов предоставит специалист сервисного центра). После проверки комплекта документов и согласования деталей специалист сервисного центра готовит проект договора и посылает его потребителю;
  3. подписать договор с помощью электронной подписи, сохранить подписанный документ и отправить его специалисту сервисного центра вместе с файлом, подтверждающим подписание документа;
  4. получить договор, подписанный специалистом сервисного центра посредством электронной подписи;
  5. по желанию проверить подпись специалиста сервисного центра – с помощью сервисов, указанных в п.3.

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