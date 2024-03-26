Кияни зможуть укласти договори у Центрі комунального сервісу за допомогою електронного підпису

Договори про надання послуг і договори реструктуризації можна уже підписувати за допомогою електронного підпису з 25 березня.

Джерело фото: ucap.io

Відтепер кияни зможуть оформлювати договірні відносини з виконавцями житлово-комунальних послуг дистанційно, адже комунальний концерн «Центр комунального сервісу» розширює перелік дистанційних сервісів і запроваджує у районних сервісних центрах електронний підпис.

Про це пишуть у КМДА.

Договори про надання послуг і договори реструктуризації можна уже підписувати за допомогою електронного підпису з 25 березня, що дозволить споживачам вирішити питання без необхідності відвідування сервісних центрів або взагалі перебуваючи за межами України.

У ЦКС документ підписується фахівцем за допомогою електронного підпису.

Електронний підпис є аналогом власноручного підпису з такою ж юридичною силою та забезпечує достовірність, конфіденційність і цілісність інформації, викладеної в документі, а також дає змогу ідентифікувати особу, яка підписала документ. Електронний документ, підписаний (погоджений) із застосуванням електронного підпису, не потребує візуального його відтворення.

Алгоритм дій для споживачів, які мають персональний електронний підпис та бажають вирішити питання оформлення договірних відносин дистанційно:

звернутися до ЦКС через дистанційні канали зв’язку (Facebook, Skype, Telegram); надіслати заяву, фото/скан-копії документів (шаблон заяви та перелік необхідних документів надасть фахівець сервісного центру). Після перевірки комплекту документів та узгодження деталей фахівець сервісного центру готує проєкт договору та надсилає його споживачу; підписати договір за допомогою електронного підпису, зберегти підписаний документ та відправити його фахівцю сервісного центру разом із файлом, що підтверджує підписання документа; отримати договір, підписаний фахівцем сервісного центру за допомогою електронного підпису; за бажанням перевірити підпис фахівця сервісного центру – за допомогою сервісів, вказаних у п.3.

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