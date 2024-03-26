Кияни зможуть укласти договори у Центрі комунального сервісу за допомогою електронного підпису

Відтепер кияни зможуть оформлювати договірні відносини з виконавцями житлово-комунальних послуг дистанційно, адже комунальний концерн «Центр комунального сервісу» розширює перелік дистанційних сервісів і запроваджує у районних сервісних центрах електронний підпис.
Про це пишуть у КМДА.
Договори про надання послуг і договори реструктуризації можна уже підписувати за допомогою електронного підпису з 25 березня, що дозволить споживачам вирішити питання без необхідності відвідування сервісних центрів або взагалі перебуваючи за межами України.
У ЦКС документ підписується фахівцем за допомогою електронного підпису.
Електронний підпис є аналогом власноручного підпису з такою ж юридичною силою та забезпечує достовірність, конфіденційність і цілісність інформації, викладеної в документі, а також дає змогу ідентифікувати особу, яка підписала документ. Електронний документ, підписаний (погоджений) із застосуванням електронного підпису, не потребує візуального його відтворення.
Алгоритм дій для споживачів, які мають персональний електронний підпис та бажають вирішити питання оформлення договірних відносин дистанційно:
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