Наглядова рада Meta закликала компанію відмовитися від заборони на арабське слово «шахід»

Наглядова рада Meta закликала скасувати заборону слова «шахід» через придушення висловлювань мільйонів користувачів.

Джерело фото: cases.media

У вівторок, 26 березня, наглядова рада Meta закликала компанію відмовитися від повної заборони арабського слова "шахід", після того, як щорічна перевірка показала, що це призвело до недоречного придушення висловлювань мільйонів користувачів. Про це повідомляє Reuters.

Правління, яке фінансується Meta, але працює незалежно, заявило, що гігантмає видаляти пости, які містять слово "шахід", тільки у випадках, коли вони мають явні ознаки насильства або окремо порушують інші правила компанії.

У своєму звіті рада прийшла до висновку, що правила Meta стосовно "шахіда" ігнорують різноманіття значень цього слова і приводять до видалення контенту, який не має на меті вихваляти насильницькі дії.

«Мета працює, виходячи з припущення, що цензура може і буде покращувати безпеку, але факти свідчать про те, що цензура може маргіналізувати цілі групи населення, зовсім не покращуючи при цьому безпеку», - заявила співголова наглядової ради Хелле Торнінг-Шмідт.

Представник Meta заявив, що компанія розгляне зауваження наглядової ради та надасть відповідь протягом 60 днів.

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