Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 26 березня

Уряд затвердив план заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні та схвалив проект Закону щодо доступу до правосуддя осіб з інвалідністю.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів 26 березня провів засідання, на якому розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України». Законопроектом пропонується відновити дію норм статті 75-1 Бюджетного кодексу України щодо складання прогнозів місцевих бюджетів на середньостроковий період та передбачити особливості складання таких прогнозів для територій, де ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих РФ; унормувати право Верховної Ради АРК, обласної, міської, селищної, сільської ради надавати місцеві гарантії субʼєктам господарювання комунального сектору економіки, які здійснюють повернення отриманих та непогашених кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями у попередніх періодах, та використовувати місцеві запозичення для виконання боргових зобов'язань з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик), що виникли внаслідок здійснення місцевих запозичень у попередні періоди. Також пропонується запровадити подання Казначейством щомісячної інформації про стан місцевих боргів та гарантованих відповідно АРК, обласними радами та територіальними громадами боргів і про надані місцеві гарантії; унормувати питання затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або профіцитом за загальним фондом у разі придбання державних цінних паперів на термін більше одного року; виключити положення щодо повноважень Ради міністрів АРК, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських (міст республіканського АРК та обласного значення) рад у частині координування діяльності уповноважених контролюючих органів щодо забезпечення надходжень до бюджету на відповідній території; не поширювати обмеження у період дії воєнного стану щодо використання залишків коштів місцевих бюджетів, які утворилися на кінець бюджетного періоду, на залишки коштів спеціального фонду, які мають цільове спрямування, та доповнити напрями використання залишків коштів видатками на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на кінець бюджетного періоду, соціальний захист, облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб, співфінансування з місцевих бюджетів, придбання державних цінних паперів із строком обігу більше одного року тощо.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо доступу до правосуддя осіб з інвалідністю». Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України, якими передбачити, що учасники справи, які є особами з інвалідністю з порушеннями зору, слуху або інтелектуальними порушеннями, мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення усно, письмово або за допомогою посередника на свій вибір, отримувати інформацію про зміст і перебіг провадження у доступній для них формі, а також право на особисту підтримку під час реалізації своїх процесуальних прав. Пропонується застосувати термін «особа, основним засобом спілкування якої є жестова мова» замість термінів «глухий», «німий», «глухонімий».

- Затверджено, відповідно до частини восьмої статті 27 ЗУ «Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів», Порядок сплати збору за подання заперечення щодо реєстрації традиційної гарантованої особливості.

- Внесено зміни до норм харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Національної поліції, затверджених постановами КМУ від 16.06.1992 N 336 та від 27.12.2018 N 1150, Положення про піклувальні ради при спеціальних виховних установах, затвердженого постановою КМУ від 01.04.2004 N 429, а також до Типового положення про службу у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації та Типового положення про службу у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, затверджених постановою КМУ від 30.08.2007 N 1068, в частині доповнення слів «виховна колонія» словами «сектор для відбування покарання засудженими неповнолітніми, утворений у виправних колоніях мінімального та середнього рівнів безпеки». Доповнено Порядок тримання військовополонених, затверджений постановою КМУ від 05.04.2022 N 413, нормою, яка передбачає, що переміщення військовополонених між дільницями для тримання військовополонених та таборами здійснюється за рішенням Департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Зменшено перелік продуктів харчування, які можуть використовуватись для проведення заміни продуктів, що закуповуються при організації харчування військовополонених в таборах та дільницях для тримання військовополонених.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 15.02.2002 N 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги». Доручено Секретаріату КМУ забезпечити створення, впровадження, функціонування, адміністрування, а також модернізацію та розвиток інформаційно-комунікаційної системи координації моніторингу міжнародної технічної допомоги, а Міністерству цифрової трансформації - забезпечити надання Секретаріату КМУ відповідної методичної допомоги. Зазначені зміни спрямовані на забезпечення процесу створення та функціонування інформаційно-комунікаційної системи координації та моніторингу міжнародної технічної допомоги, що дозволить у режимі реального часу мати доступ до консолідованої інформації для всіх учасників проектів, а також авторизованих органів державної влади, для підтримки прийняття рішень під час реалізації повноважень та забезпечення регулярного міжвідомчого обміну інформацією.

- Внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток України ряд обʼєктів культурної спадщини національного значення у Рівненській області та відповідно виключено із списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 N 970, зазначені памʼятники у звʼязку з їх внесенням до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

- Внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток України ряд обʼєктів культурної спадщини національного значення у Полтавській області та відповідно виключено із списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 N 970, зазначені памʼятники у звʼязку з їх внесенням до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

- Внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток України ряд обʼєктів культурної спадщини національного значення у Закарпатській області та відповідно виключено із списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 N 970, зазначені памʼятники у звʼязку з їх внесенням до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

- Внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток України ряд обʼєктів культурної спадщини національного значення у Дніпропетровській області та відповідно виключено із списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 N 970, зазначені памʼятники у звʼязку з їх внесенням до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 10.03.2021 N 193 «Про затвердження Порядку вручення посвідчення донора крові та компонентів крові та його форми». Установлено, що субʼєкти системи крові ведуть книги реєстрації, до яких вносяться серія, номер та дата вручення посвідчень донора крові та компонентів крові, до моменту початку внесення інформації про осіб, яким видані такі посвідчення, до Реєстру відзнак донорів, що ведеться в інформаційно-комунікаційній системі донорства крові. Внесено зміни до Порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знака «Почесний донор України», до Положення про інформаційно-комунікаційний комплекс системи крові та до Порядку функціонування інформаційно-комунікаційної системи донорства крові, що спрямовані на вдосконалення процесу ведення Реєстру відзнак донорів та Реєстру візитів осіб, що виявили бажання здійснити донацію крові та/або її компонентів, у складі інформаційно-комунікаційної системи донорства крові, а також Реєстру ліцензій на провадження господарської діяльності із заготівлі та тестування донорської крові та компонентів крові незалежно від їх кінцевого призначення, переробки, зберігання, розподілу та реалізації донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузії. Передано для забезпечення ефективного ведення Реєстру ліцензій функції з адміністрування Реєстру ліцензій від державного підприємства «Електронне здоровʼя» до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка виконує функції держателя Реєстру ліцензій.

- Затверджено склад української частини спільного Комітету з реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Румунії про посилення співробітництва у забезпеченні надійного транзиту українських товарів, підписаного 18.10.2023.

- Затверджено план заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024-2027 роки. Планом визначено заходи, строки виконання та органи, відповідальні за їх виконання, для реалізації завдань щодо: врегулювання окремих питань адміністративно-територіального устрою; переформатування місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу; відновлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на деокупованих територіях; розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності; посилення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування для забезпечення здійснення визначених законодавством повноважень; формування професійної конкурентної служби в органах місцевого самоврядування; створення передумов для залучення жителів до прийняття управлінських рішень на місцях, розвиток форм прямого народовладдя; посилення інституційної спроможності асоціацій органів місцевого самоврядування.

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