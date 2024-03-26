Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

Комісія розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.

У понеділок, 25 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Рижий Олексій Анатолійович - Сарненський районний суд Рівненської області - відкласти розгляд питання

Самченко Тамара Євгеніївна - Заводський районний суд міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Шаньшина Марина Валеріївна - Краснолиманський міський суд Донецької області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Нагорнюк Юрій Володимирович - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення з посади судді.

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