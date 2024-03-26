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Моряку за 500 доларів запропонували диплом без навчання: повідомлено про підозру директорці Київського інституту водного транспорту

16:17, 26 березня 2024
Моряк мав офіційно заплатити на рахунок навчального закладу 20 000 грн за навчання та на вимогу директорки передати ще 500 доларів особисто їй.
Моряку за 500 доларів запропонували диплом без навчання: повідомлено про підозру директорці Київського інституту водного транспорту
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Повідомлено про підозру директорці Київського інституту водного транспорту, яка пропонувала моряку за 500 доларів отримати диплом без навчання. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру директорці Київського інституту водного транспорту ім. гетьмана Петра-Коношевича Сагайдачного за фактом вимагання та одержання грошей для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Встановлено, що директорка начального закладу за гроші обіцяла організувати для моряка, що перебуває за кордоном, вступ та навчання на курсах підвищення кваліфікації з метою отримання диплому старшого помічника та капітана морських суден.

Гроші їй необхідно було заплатити за внесення відомостей про проходження моряком курсів підвищення кваліфікації осіб командного складу, що розпочалися ще у лютому 2023 року та видачу диплому без фактичного відвідування цих курсів та без складання підсумкових іспитів, оскільки моряк знаходився на судні в територіальних водах Індонезії.

Для цього моряк мав офіційно заплатити на рахунок навчального закладу 20 000 грн за навчання та на вимогу директорки передати ще 500 доларів особисто їй.

Під час отримання грошей жінку затримали у її кабінеті. Затриманій повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід ви вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без конфіскації.

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