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В Україні достроково завершиться опалювальний сезон: графік по областях

12:32, 26 березня 2024
По всій Україні опалювальний сезон закінчиться до кінця березня.
В Україні достроково завершиться опалювальний сезон: графік по областях
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Україна готується завершити опалювальний сезон достроково, зазначивши його завершення в різних областях країни. Згідно з відомостями голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, зазвичай опалювальний період у країні завершується приблизно 15 квітня, але цього року через плюсову температуру це відбудеться наприкінці березня.

«Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня», - розповів Чернишов.

Остаточне рішення про завершення опалювального сезону залежить від місцевої влади і базується на середньодобовій температурі повітря. Відповідно до цього:

  • У Києві, Дніпрі та Луцьку опалювальний сезон завершиться 28 березня.
  • У Харкові він завершиться 26 березня.
  • У Житомирі - 30 березня.
  • В Івано-Франківську - з 29 на 30 березня.
  • У Херсоні опалювання припинили з 20 березня.
  • У Краматорську - у ніч з 28 на 29 березня.
  • У громадах Кіровоградщини опалювання також припинять цього тижня або не пізніше 31 березня.
  • У Підволочиській територіальній громаді Тернопільської області опалювальний сезон вже завершено.

Офіційного рішення щодо припинення опалювального сезону в Одесі наразі немає, проте ймовірно, що опалення буде вимкнено до кінця поточного місяця. Така ж ситуація спостерігається і у Львові.

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