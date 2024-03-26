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В Украине досрочно завершится отопительный сезон: график по областям

12:32, 26 марта 2024
По всей Украине отопительный сезон закончится до конца марта.
В Украине досрочно завершится отопительный сезон: график по областям
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Украина готовится завершить отопительный сезон досрочно, отметив его завершение в разных областях страны. Согласно сведениям председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова, обычно отопительный период в стране завершается примерно 15 апреля, но в этом году из-за плюсовой температуры это произойдет в конце марта.

"Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились. Наша энергосистема очень надежная. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру ежедневно", - рассказал Чернышов.

Окончательное решение о завершении отопительного сезона зависит от местных властей и базируется на среднесуточной температуре воздуха. В соответствии с этим:

  • В Киеве, Днепре и Луцке отопительный сезон завершится 28 марта.
  • В Харькове он завершится 26 марта.
  • В Житомире - 30 марта.
  • В Ивано-Франковске - с 29 на 30 марта.
  • В Херсоне отопление прекратили с 20 марта.
  • В Краматорске - в ночь с 28 на 29 марта.
  • В громадах Кировоградщины отопление также прекратят на этой неделе или не позднее 31 марта.
  • В Подволочиской территориальной громаде Тернопольской области отопительный сезон уже завершен.

Официального решения о прекращении отопительного сезона в Одессе пока нет, однако вероятно, что отопление будет отключено до конца текущего месяца. Такая же ситуация наблюдается и во Львове.

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