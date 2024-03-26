Киев вошел в список 30 столиц мира с лучшими показателями качества воздуха

Столица Украины расположилась между Мадридом и Люксембургом и заняла 22 место в рейтинге, оказавшись в «зеленой зоне».

Киев вошел в тридцатку столиц мира с лучшими показателями состояния воздуха. В ежегодном мировом рейтинге 2023 года IQAir World Air Quality столица Украины расположилась между Мадридом и Люксембургом и заняла 22 место в рейтинге, оказавшись в «зеленой зоне».

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов, который отметил, что Киев уже второй год подряд входит в тридцатку.

IQAir World Air Quality Report – это ежегодный рейтинг, который составляет международная компания IQAir с 2018 года. В отчете этого года представлены данные о качестве воздуха по показателю пыли фракции PM 2,5 из 7 812 городов мира. Данные, использованные в отчете, были собраны из более чем 30 000 станций мониторинга качества воздуха, включая городскую систему мониторинга Киева.

Всего в рейтинг IQAir World Air Quality Report вошло 114 столиц. Среди мегаполисов с наиболее загрязненным воздухом оказались Нью-Дели (Индия), Дакка (Бангладеш), Багдад (Ирак). В список городов с самым чистым воздухом – Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), Веллингтон (Новая Зеландия), Канберра (Австралия).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.