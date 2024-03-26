Германия вводит проверки на границах во время Евро-2024

Германия вводит временный контроль на границах на время Евро-2024.

Источник фото: logist.today

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о проведении временных проверок на всех немецких границах во время проведения чемпионата Европы по футболу, который состоится этим летом. Об этом сообщает Rheinische Post.

По словам министра, такая мера является необходимой для обеспечения наилучшей возможной защиты во время проведения крупного спортивного события международного масштаба. "Мы будем осуществлять временный пограничный контроль на всех немецких границах во время турнира, чтобы не допустить въезда в страну возможных виновников насилия", - подчеркнула Фезер.

Основное внимание будет уделяться защите от экстремистов, хулиганов и других лиц, которые могут совершать насилие, а также сетевой безопасности от кибератак. "Мы особенно сосредоточены на этих текущих угрозах", - добавила министр.

Чемпионат Европы 2024 года начнется в Германии 14 июня и завершится 14 июля. В середине февраля Германия продлила контроль на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией до середины июня с целью борьбы с контрабандистами и нелегальной миграцией.

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