Німеччина вводить перевірки на кордонах під час Євро-2024

Німеччина запроваджує тимчасовий контроль на кордонах на час Євро-2024.

Джерело фото: logist.today

Міністрка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про проведення тимчасових перевірок на всіх німецьких кордонах під час проведення чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться цього літа. Про це повідомляє Rheinische Post.

За словами міністрки, такий захід є необхідним для забезпечення найкращого можливого захисту під час проведення великої спортивної події міжнародного масштабу. «Ми будемо здійснювати тимчасовий прикордонний контроль на всіх німецьких кордонах під час турніру, щоб не допустити в'їзду в країну можливих винуватців насильства», - підкреслила Фезер.

Основна увага буде приділятися захисту від екстремістів, хуліганів та інших осіб, які можуть вчиняти насильство, а також мережевій безпеці від кібератак. «Ми особливо зосереджені на цих поточних загрозах», - додала міністрка.

Чемпіонат Європи 2024 року розпочнеться в Німеччині 14 червня і завершиться 14 липня. У середині лютого Німеччина продовжила контроль на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією до середини червня з метою боротьби з контрабандистами та нелегальною міграцією.

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