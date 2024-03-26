Київ увійшов у перелік 30 столиць світу з найкращими показниками якості повітря

Столиця України розташувалась між Мадридом та Люксембургом та посіла 22 місце в рейтингу, опинившись у «зеленій зоні».

Київ увійшов до тридцяти столиць світу з найкращими показниками стану повітря. У щорічному світовому рейтингу 2023 IQAir World Air Quality столиця України розташувалась між Мадридом та Люксембургом та посіла 22 місце в рейтингу, опинившись у «зеленій зоні».

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів, який зазначив, що Київ уже другий рік поспіль входить у тридцятку.

IQAir World Air Quality Report – це щорічний рейтинг, що складає міжнародна компанія IQAir з 2018 року. У цьогорічному звіті представлені дані про якість повітря за показником пилу фракції PM 2,5 із 7 812 міст світу. Дані, використані у звіті, були зібрані з понад 30 000 станцій моніторингу якості повітря, включно з міською системою моніторингу Києва.

Усього до цьогорічного рейтингу IQAir World Air Quality Report увійшло 114 столиць. Серед мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям опинилися Нью-Делі (Індія), Дакка (Бангладеш), Багдад (Ірак). До списку міст із найчистішим повітрям – Сан-Хуан (Пуерто-Рико), Веллінгтон (Нова Зеландія), Канберра (Австралія).

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