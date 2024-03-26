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Моряку за 500 долларов предложили диплом без обучения: сообщено о подозрении директору Киевского института водного транспорта

16:17, 26 марта 2024
Моряк должен был официально заплатить на счет учебного заведения 20 000 грн за обучение и по требованию директора передать еще 500 долларов лично ей.
Моряку за 500 долларов предложили диплом без обучения: сообщено о подозрении директору Киевского института водного транспорта
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Сообщено о подозрении директору Киевского института водного транспорта, предлагавшему моряку за 500 долларов получить диплом без обучения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении директора Киевского института водного транспорта им. гетмана Петра-Коношевича Сагайдачного по факту вымогательства и получения денег для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Установлено, что директор учреждения за деньги обещала организовать для моряка, находящегося за границей, поступление и обучение на курсах повышения квалификации с целью получения диплома старшего помощника и капитана морских судов.

Деньги ей необходимо было заплатить за внесение сведений о прохождении моряком курсов повышения квалификации лиц командного состава, начавшихся еще в феврале 2023 года и выдачу диплома без фактического посещения этих курсов и без сдачи итоговых экзаменов, поскольку моряк находился на судне в территориальных водах Индонезии.

Для этого моряк должен был официально заплатить на счет учебного заведения 20 000 грн за обучение и по требованию директора передать еще 500 долларов лично ей.

При получении денег женщину задержали в ее кабинете. Задержанной сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

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