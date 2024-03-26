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Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

12:35, 26 марта 2024
Комиссия рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.
Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС
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В понедельник, 25 марта, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Рыжий Алексей Анатольевич – Сарненский районный суд Ровенской области – отложить рассмотрение вопроса

Самченко Тамара Евгеньевна – Заводской районный суд города Днепродзержинска Днепропетровской области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи

Шаньшина Марина Валерьевна – Краснолиманский городской суд Донецкой области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи

Нагорнюк Юрий Владимирович – Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области – не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об увольнении с должности судьи

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ВККС

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