Наблюдательный совет Meta призвал компанию отказаться от запрета на арабское слово «шахид»

Наблюдательный совет Meta призвал отменить запрет слова «шахид» из-за подавления высказываний миллионов пользователей.

Источник фото: cases.media

Во вторник, 26 марта, наблюдательный совет Meta призвал компанию отказаться от полного запрета арабского слова "шахид", после того, как ежегодная проверка показала, что это привело к неуместному подавлению высказываний миллионов пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Правление, которое финансируется Meta, но работает независимо, заявило, что гигант должен удалять посты, содержащие слово "шахид", только в случаях, когда они имеют явные признаки насилия или отдельно нарушают другие правила компании.

В своем отчете совет пришел к выводу, что правила Meta в отношении "шахида" игнорируют многообразие значений этого слова и приводят к удалению контента, который не имеет целью восхвалять насильственные действия.

"Мета работает, исходя из предположения, что цензура может и будет улучшать безопасность, но факты свидетельствуют о том, что цензура может маргинализировать целые группы населения, совсем не улучшая при этом безопасность", - заявила сопредседатель наблюдательного совета Хелле Торнинг-Шмидт.

Представитель Meta заявил, что компания рассмотрит замечания наблюдательного совета и предоставит ответ в течение 60 дней.

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