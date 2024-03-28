Не пропустили женщину на пешеходном переходе — получили штраф: в Киеве наказали двух водителей, видео

В столице привлекли к ответственности нарушителей ПДД.

В Печерском районе столицы оштрафовали водители автомобилей Mercedes и Toyota, которые не пропустили женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители догнали и остановили нарушителей.

На водителей патрульные вынесли постановления по ч. 1 ст. 122 (Не предоставление преимущества в движении пешеходам) КУоАП и провели с ними профилактические беседы по недопущению нарушения ПДД в будущем.

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