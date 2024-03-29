С 1 апреля увеличится размер компенсационных выплат работодателям: что нужно знать

В связи с повышением минимальной зарплаты изменится размер некоторых выплат, касающихся сферы занятости.

Государственная служба занятости напоминает, что с 1 апреля увеличится размер компенсационных выплат работодателям.

Так, с 1 апреля 2024 года согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» минимальная заработная плата в Украине повысится до 8 тыс. гривен. В этой связи изменится размер некоторых выплат, касающихся сферы занятости, размер которых согласован с минимальной зарплатой.

В частности, повышение размера минимальной заработной платы в Украине повлияет на размер компенсационных выплат работодателям.

Так, размер компенсации за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий, тех, кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет и граждан, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного свыше 1 месяца, теперь составит 8 тыс. грн (50% фактических затрат на оплату труда, но не больше размера минимальной заработной платы). Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев на каждый нечетный месяц работы работника.

Компенсация за трудоустройство молодежи среди зарегистрированных безработных (в возрасте до 25 лет - у которых страховой стаж менее 12 месяцев; в возрасте до 35 лет – на первое рабочее место; уволенных со срочной военной/альтернативной службы – на первое рабочее место) увеличится до 4 тыс. грн (не более 50 процентов минимальной заработной платы). Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев на каждый нечетный месяц работы работника.

Компенсация за трудоустройство граждан, находящихся в статусе зарегистрированного безработного свыше 1 месяца и имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве или находящихся в статусе зарегистрированного безработного свыше 6 месяцев повысится до 3520 грн (не более двойного размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от размера минимальной заработной платы). Продолжительность такой компенсации составляет 12 месяцев за каждый нечетный месяц работы работника.

Компенсация за трудоустройство внутренне перемещенных лиц во время действия военного положения с 1 апреля 2024 составит 8 тыс. грн (1 минимальная зарплата за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда). Продолжительность такой компенсации составляет не более 3 месяцев, для людей с инвалидностью не более 6 месяцев.

В то же время компенсация расходов работодателя на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости ВПЛ увеличится до 16 тыс. грн. (не выше двух размеров минимальной заработной платы или исчисленной из нее соответствующей суммы в случае, когда лицо работало неполный месяц). Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев, для лиц с дополнительными гарантиями в трудоустройстве 12 месяцев, за каждый нечетный месяц.

Увеличится и размер пособия по частичной безработице в расчете на одного работника или ФЛП – до 4 тыс. грн (не выше 50% размера минимальной заработной платы). Продолжительность такой помощи составляет не более 180 календарных дней в течение 36 месяцев.

Максимальный размер оплаты труда за участие в общественно-полезных работах тоже возрастет и с 1 апреля составит 12 тыс. грн в месяц (не более полутора размеров минимальной заработной платы за полностью выполненную месячную норму труда).

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