«Нам нужна помощь сейчас», – Зеленский предупредил, что назревает новое российское наступление

Зеленский предупредил, что путин перенесет войну россии на территорию НАТО, если его не остановить.

Источник фото: GETTY IMAGES

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном российском наступлении, которое, вероятно, состоится в конце мая или в июне. По его словам, Украине сейчас необходима внешняя поддержка для стабилизации ситуации. Об этом он заявил в интервью CBS, которое состоялось в Сумской области, которую постоянно обстреливает российская артиллерия.

"Обычно, когда они атакуют артиллерией и уничтожают села, после этого они всегда пытаются их оккупировать", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что россия обвиняет Украину в подготовке теракта в москве, что является абсурдным. Он отметил, что российский диктатор владимир путин использует эти обвинения для объединения своего общества: "даже если в москве произошло такое количество жертв и раненых, он использует все это только с одной целью - оправдать, что Украины не существует".

"Для него мы - сателлит российской федерации. Сейчас это мы, потом - Казахстан, потом страны Балтии, потом Польша, потом Германия. По крайней мере половина Германии", - сказал украинский президент, добавляя, что в планах путина - вернуть бывшему Советскому Союзу его географические границы.

"Даже завтра ракеты могут долететь до любого государства... Эта агрессия и армия путина могут прийти в Европу, и тогда гражданам Соединенных Штатов, солдатам Соединенных Штатов придется защищать Европу, потому что они являются членами НАТО", - добавил украинский лидер.

Украинский президент предупредил, что агрессия россии может распространиться на Европу и Соединенные Штаты, и призвал защищать их от возможного вторжения. Он подчеркнул, что это вторжение является войной против демократии и ценностей.

"Он может прийти в Европу и в Соединенные Штаты Америки. Он может очень быстро прийти в Европу. 80-е, а затем конец 90-х - он этого никогда не простит", - сказал Зеленский и выразил обеспокоенность тем, что путин может пытаться восстановить определенные аспекты прежнего мира, который существовал до окончания "холодной войны". "Он верит в это. Нам не нужно менять его мнение. Нам нужно изменить его. Нам нужно заменить его", - подытожил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.