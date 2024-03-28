Практика судов
  1. В Украине

«Нам нужна помощь сейчас», – Зеленский предупредил, что назревает новое российское наступление

17:39, 28 марта 2024
Зеленский предупредил, что путин перенесет войну россии на территорию НАТО, если его не остановить.
«Нам нужна помощь сейчас», – Зеленский предупредил, что назревает новое российское наступление
Источник фото: GETTY IMAGES
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном российском наступлении, которое, вероятно, состоится в конце мая или в июне. По его словам, Украине сейчас необходима внешняя поддержка для стабилизации ситуации. Об этом он заявил в интервью CBS, которое состоялось в Сумской области, которую постоянно обстреливает российская артиллерия.

"Обычно, когда они атакуют артиллерией и уничтожают села, после этого они всегда пытаются их оккупировать", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что россия обвиняет Украину в подготовке теракта в москве, что является абсурдным. Он отметил, что российский диктатор владимир путин использует эти обвинения для объединения своего общества: "даже если в москве произошло такое количество жертв и раненых, он использует все это только с одной целью - оправдать, что Украины не существует".

"Для него мы - сателлит российской федерации. Сейчас это мы, потом - Казахстан, потом страны Балтии, потом Польша, потом Германия. По крайней мере половина Германии", - сказал украинский президент, добавляя, что в планах путина - вернуть бывшему Советскому Союзу его географические границы.

"Даже завтра ракеты могут долететь до любого государства... Эта агрессия и армия путина могут прийти в Европу, и тогда гражданам Соединенных Штатов, солдатам Соединенных Штатов придется защищать Европу, потому что они являются членами НАТО", - добавил украинский лидер.

Украинский президент предупредил, что агрессия россии может распространиться на Европу и Соединенные Штаты, и призвал защищать их от возможного вторжения. Он подчеркнул, что это вторжение является войной против демократии и ценностей.

"Он может прийти в Европу и в Соединенные Штаты Америки. Он может очень быстро прийти в Европу. 80-е, а затем конец 90-х - он этого никогда не простит", - сказал Зеленский и выразил обеспокоенность тем, что путин может пытаться восстановить определенные аспекты прежнего мира, который существовал до окончания "холодной войны". "Он верит в это. Нам не нужно менять его мнение. Нам нужно изменить его. Нам нужно заменить его", - подытожил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто из иностранных экспертов может войти в новый состав Общественного совета международных экспертов: список

На шесть должностей членов Общественного совета международных экспертов есть 12 претендентов.

Украина согласилась на предложенные Еврокомиссией ограничения нашего аграрного экспорта – Денис Шмыгаль

Также во время встречи с Дональдом Туском Денис Шмыгаль выразил благодарность польскому Правительству и Сейму, который принял призыв к Еврокомиссии с просьбой остановить российский и белорусский аграрный экспорт в ЕС.

Кабмин утвердил план реформы местного самоуправления и территориальной организации власти на 2024-2027 годы

Также план предусматривает поручение Минюсту и Мининфраструктуры сопровождения в Верховной Раде проекта Закона «О городе Киеве – столице Украины».

Украина должна срочно мобилизовать больше людей в армию – The Economist

В Украине попытки набрать свежих новобранцев «застряли в витках демократического процесса», сетует издание.

Ольга Стефанишина объяснила, почему Еврокомиссия не пошла на полный запрет на импорт российской продукции

Украинское правительство надеется, что вместе с польским правительством сможет добиться того, чтобы импорт российской продукции был запрещен.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді