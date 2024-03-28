«Нам потрібна допомога зараз», – Зеленський попередив, що назріває новий російський наступ

Зеленський попередив, що путін перенесе війну росії на територію НАТО, якщо його не зупинити.

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Президент України Володимир Зеленський попередив про можливий російський наступ, який, ймовірно, відбудеться наприкінці травня або в червні. За його словами, Україні зараз необхідна зовнішня підтримка для стабілізації ситуації. Про це він заявив в інтерв'ю CBS, яке відбулося в Сумській області, яку постійно обстрілює російська артилерія.

«Зазвичай, коли вони атакують артилерією і знищують села, після цього вони завжди намагаються їх окупувати», - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що росія звинувачує Україну у підготовці теракту в москві, що є абсурдним. Він зазначив, що російський диктатор володимир путін використовує ці обвинувачення для об'єднання свого суспільства: «навіть якщо в москві сталася така кількість жертв і поранених, він використовує все це тільки з однією метою - виправдати, що України не існує».

«Для нього ми - сателіт російської федерації. Зараз це ми, потім - Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща, потім Німеччина. Принаймні половина Німеччини», – сказав український президент, додаючи, що в планах путіна –повернути колишньому Радянському Союзу його географічні кордони.

«Навіть завтра ракети можуть долетіти до будь-якої держави… Ця агресія та армія путіна можуть прийти в Європу, і тоді громадянам Сполучених Штатів, солдатам Сполучених Штатів доведеться захищати Європу, тому що вони є членами НАТО», – додав український лідер..

Український президент попередив, що агресія росії може поширитися на Європу та Сполучені Штати, і закликав захищати їх від можливого вторгнення. Він наголосив, що це вторгнення є війною проти демократії та цінностей.

«Він може прийти в Європу і в Сполучені Штати Америки. Він може дуже швидко прийти в Європу. 80-ті, а потім кінець 90-х - він цього ніколи не пробачить», – сказав Зеленський та висловив стурбованість тим, що путін може намагатися відновити певні аспекти колишнього світу, який існував до закінчення «холодної війни». «Він вірить у це. Нам не потрібно змінювати його думку. Нам потрібно змінити його. Нам потрібно замінити його», - підсумував він.

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