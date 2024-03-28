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Кабмін затвердив план реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади на 2024-2027 роки

17:33, 28 березня 2024
Також план передбачає доручення Мінюсту та Мінінфраструктури супроводження у Верховній Раді проекту Закону «Про місто Київ — столицю України».
Кабмін затвердив план реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади на 2024-2027 роки
Фото: kmu.gov.ua
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Міністерства мають до липня 2024 року розробити законопроект щодо внесення змін до законів у зв’язку з прийняттям Закону «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» і зміною категорій міст обласного значення та міст районного значення. Також має бути внесено на розгляд Кабміну законопроект щодо удосконалення законодавчого регулювання механізму затвердження територій територіальних громад та визначення їх адміністративних центрів. Відповідні заходи передбачає Плану заходів з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024—2027 роки, який Кабмін затвердив своїм розпорядженням від 26 березня 2024 р. № 270-р.

Також план передбачає доручення Мінюсту та Мінінфраструктури супроводження у Верховній Раді України проекту Закону «Про місто Київ — столицю України».

Нижче наводимо сам документ.

Автор: Наталя Мамченко

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