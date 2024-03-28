Шестеро переможців конкурсу рекомендовані для призначення на посаду судді — ВККС

ВККС провела співбесіди із сімома переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.

Фото: vkksu.gov.ua

У четвер, 28 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії провела співбесіди із сімома переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Присяжного Олексія Івановича на посаду судді Липовецького районного суду Вінницької області;

Яковця Євгенія Олександровича на посаду судді Іллічівського міського суду Одеської області;

Нагорну Наталію Григорівну на посаду судді Срібнянського районного суду Чернігівської області;

Грицюка Романа Петровича на посаду судді Тернопільського окружного адміністративного суду;

Пилипюк Лілію Миколаївну на посаду судді Корольовського районного суду міста Житомира;

Сапунцова Вадима Дмитровича на посаду судді Заводського районного суду міста Запоріжжя.

Оголошено перерву у співбесіді з Марковою Марією Вадимівною.

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