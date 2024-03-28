Шесть победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС

ВККС провела собеседования с семью победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

Фото: vkksu.gov.ua

В четверг, 28 марта, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегии провела собеседования с семью победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Присяжного Алексея Ивановича в должность судьи Липовецкого районного суда Винницкой области;

Яковца Евгения Александровича на должность судьи Ильичевского городского суда Одесской области;

Нагорная Наталья Григорьевна на должность судьи Срибнянского районного суда Черниговской области;

Грицюка Романа Петровича в должность судьи Тернопольского окружного административного суда;

Пилипюк Лилию Николаевну на должность судьи Королевского районного суда города Житомира;

Сапунцова Вадима Дмитриевича на должность судьи Заводского районного суда города Запорожья.

Объявлен перерыв в собеседовании с Марковой Марией Вадимовной.

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