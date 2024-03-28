Шесть победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС

В четверг, 28 марта, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегии провела собеседования с семью победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС
По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:
Присяжного Алексея Ивановича в должность судьи Липовецкого районного суда Винницкой области;
Яковца Евгения Александровича на должность судьи Ильичевского городского суда Одесской области;
Нагорная Наталья Григорьевна на должность судьи Срибнянского районного суда Черниговской области;
Грицюка Романа Петровича в должность судьи Тернопольского окружного административного суда;
Пилипюк Лилию Николаевну на должность судьи Королевского районного суда города Житомира;
Сапунцова Вадима Дмитриевича на должность судьи Заводского районного суда города Запорожья.
Объявлен перерыв в собеседовании с Марковой Марией Вадимовной.
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