ВСП отсрочил возобновление работы Белозерского райсуда Херсонской области

Возобновление работы Белозерского райсуда Херсонской области отсрочено до 1 июня.

Высший совет правосудия сообщил, что в связи с ситуацией в области безопасности в Херсонском регионе 28 марта принял решение отсрочить начало возобновления работы Белозерского районного суда Херсонской области до 1 июня 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт ВСП.

Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение этого суда до 31 мая 2024 года включительно.

В представлении Председателя Верховного Суда отмечено, что в связи с постоянными обстрелами войсками российской федерации поселка Белозерка Херсонской области, что несет угрозу здоровью и жизни жителей общины, судей и работников аппарата суда, необходимо отсрочить возобновление территориальной подсудности судебных дел Белозерского районного суда Херсонской области.

Учитывая указанное, существует потребность в дальнейшей отсрочке восстановления территориальной подсудности судебных дел Белозерского районного суда Херсонской области до 1 июня 2024 года.

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