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ВРП відтермінувала відновлення роботи Білозерського райсуду Херсонської області

17:24, 28 березня 2024
Відновлення роботи Білозерського райсуду Херсонської області відтермінували до 1 червня.
ВРП відтермінувала відновлення роботи Білозерського райсуду Херсонської області
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Вища рада правосуддя повідомила, що у зв’язку з безпековою ситуацією в Херсонському регіоні 28 березня ухвалила рішення відтермінувати початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області до 1 червня 2024 року. Про це інформує офіційний сайт ВРП.

Зазначається, що Херсонський міський суд Херсонської області продовжить розгляд справ, які надійшли на розгляд цього суду до 31 травня 2024 року включно.

У поданні Голови Верховного Суду зазначено, що у зв’язку з постійними обстрілами військами російської федерації селища Білозерка Херсонської області, що несе загрозу здоров’ю та життю мешканців громади, суддів та працівників апарату суду, необхідно відтермінувати відновлення територіальної підсудності судових справ Білозерського районного суду Херсонської області.

З огляду на зазначене існує потреба у подальшому відтермінуванні відновлення територіальної підсудності судових справ Білозерського районного суду Херсонської області до 1 червня 2024 року.

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