Кабмин утвердил план реформы местного самоуправления и территориальной организации власти на 2024-2027 годы

Также план предусматривает поручение Минюсту и Мининфраструктуры сопровождения в Верховной Раде проекта Закона «О городе Киеве – столице Украины».

Фото: kmu.gov.ua

Министерства должны до июля 2024 разработать законопроект о внесении изменений в законы в связи с принятием Закона «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины» и изменением категорий городов областного значения и городов районного значения. Также должен быть внесен на рассмотрение Кабмина законопроект об усовершенствовании законодательного регулирования механизма утверждения территорий территориальных общин и определения их административных центров. Соответствующие мероприятия предусматривает План мероприятий по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине на 2024—2027 годы, который Кабмин утвердил своим распоряжением от 26 марта 2024 г. № 270-р.

Также план предусматривает поручение Минюста и Мининфраструктуры сопровождения в Верховной Раде Украины проекта Закона «О городе Киеве – столице Украины».

Ниже приводим сам документ.

Автор: Наталья Мамченко

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