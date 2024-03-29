Податківці роз’яснили, у який термін вимогу про сплату боргу з ЄСВ вважають відкликаною

Вимогу щодо боргу з єдиного соціального внеску вважають відкликаною у день, упродовж якого платник повністю його погасив.

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснило, у який термін вимога про сплату боргу (недоїмки) по єдиному внеску вважається відкликаною, якщо сума боргу (недоїмки), зазначена у вимозі, погашається платником, органами державної виконавчої служби або органами Казначейства в повному обсязі.

Так, згідно з п. 6 розд. VІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами та доповненнями вимога про сплату боргу (недоїмки) вважається відкликаною, якщо сума боргу (недоїмки), зазначена у вимозі, погашається платником, органами державної виконавчої служби або органами Казначейства – у день, протягом якого відбулося таке погашення суми боргу (недоїмки) в повному обсязі.

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