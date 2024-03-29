Список стран, в которых выпускники могут составить НМТ в 2024 году

Поступающие могут сдать Национальный мультипредметный тест (НМТ) не только в Украине, но и за рубежом. Известный список стран сообщил Украинский центр оценивания качества образования.
Так, уже подтверждены договоренности о проведении НМТ-2024 в 28 странах, но их может стать больше.
В частности, это:
Переговоры о проведении экзамена в Испании и Молдове продолжаются.
Как известно, основной период регистрации начнется с 14 марта и продлится до 11 апреля.
В этот период абитуриенты, которые планируют проходить тестирование за границей, смогут выбрать самый удобный для доезда в населенный пункт.
«Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ может стать несколько больше, мы не советуем медлить с регистрацией. В то же время просим абитуриентов в ближайшее время выбрать из предложенного перечня ближайший город», – говорят в Центре.
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