Список стран, в которых выпускники могут составить НМТ в 2024 году

Подтверждены договоренности о проведении Национального мультипредметного теста-2024 в 28 странах.

Поступающие могут сдать Национальный мультипредметный тест (НМТ) не только в Украине, но и за рубежом. Известный список стран сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Так, уже подтверждены договоренности о проведении НМТ-2024 в 28 странах, но их может стать больше.

В частности, это:

Австрия

Азербайджан

Бельгия

Болгария

Великобритания

Грузия

Дания

Эстония

Италия

Канада

Латвия

Литва

Люксембург

Германия

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

США

Турция

Венгрия

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Швейцария

Швеция

Ирландия (г. Трали)

Переговоры о проведении экзамена в Испании и Молдове продолжаются.

Как известно, основной период регистрации начнется с 14 марта и продлится до 11 апреля.

В этот период абитуриенты, которые планируют проходить тестирование за границей, смогут выбрать самый удобный для доезда в населенный пункт.

«Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ может стать несколько больше, мы не советуем медлить с регистрацией. В то же время просим абитуриентов в ближайшее время выбрать из предложенного перечня ближайший город», – говорят в Центре.

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