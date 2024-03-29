Практика судов
  1. Общество

Список стран, в которых выпускники могут составить НМТ в 2024 году

07:00, 29 марта 2024
Подтверждены договоренности о проведении Национального мультипредметного теста-2024 в 28 странах.
Список стран, в которых выпускники могут составить НМТ в 2024 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Поступающие могут сдать Национальный мультипредметный тест (НМТ) не только в Украине, но и за рубежом. Известный список стран сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Так, уже подтверждены договоренности о проведении НМТ-2024 в 28 странах, но их может стать больше.

В частности, это:

  • Австрия
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Болгария
  • Великобритания
  • Грузия
  • Дания
  • Эстония
  • Италия
  • Канада
  • Латвия
  • Литва
  • Люксембург
  • Германия
  • Норвегия
  • Польша
  • Португалия
  • Румыния
  • Словакия
  • США
  • Турция
  • Венгрия
  • Финляндия
  • Франция
  • Хорватия
  • Чехия
  • Швейцария
  • Швеция
  • Ирландия (г. Трали)

Переговоры о проведении экзамена в Испании и Молдове продолжаются.

Как известно, основной период регистрации начнется с 14 марта и продлится до 11 апреля.

В этот период абитуриенты, которые планируют проходить тестирование за границей, смогут выбрать самый удобный для доезда в населенный пункт.

«Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ может стать несколько больше, мы не советуем медлить с регистрацией. В то же время просим абитуриентов в ближайшее время выбрать из предложенного перечня ближайший город», – говорят в Центре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как будет проходить конкурс на должности дисциплинарных инспекторов ВСП: «положительного отбора» не будет

От кандидатов потребуют «понимания роли, цели и назначения Службы дисциплинарных инспекторов в современном украинском обществе».

Реформа оплаты труда и возобновление конкурсов – что для госслужащих предусматривает план Ukraine Facility

Кабмин передал Европейской комиссии План Ukraine Facility, где описаны дальнейшие шаги по реформе государственной службы.

Надбавка за доступ к государственной тайне будет определяться с учетом периодичности работы

Также руководители органов законодательной, исполнительной и судебной власти должны утвердить соответствующие положения, где будут определены и вопросы надбавки за доступ к государственной тайне.

Новое руководство ВККС должно быть добропорядочным и независимым – G7

Послы стран G7 сообщили, что внимательно следят за происходящим внутри ВККС.

Выборы нового председателя ВККС состоятся 1 апреля

На должность нового председателя Высшей квалификационной комиссии судей могут быть несколько претендентов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гирила
    Ірина Гирила
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Леонід Лобойко
    Леонід Лобойко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марія Мартинишин
    Марія Мартинишин
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Людмила Граб
    Людмила Граб
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Ольга Дегтярьова
    Ольга Дегтярьова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва