Неякісний ремонт доріг зі збитками у понад 2,5 млн грн: на Київщині судитимуть підрядника

Підрядник неякісно виконав роботи з проведення капітального ремонту дорожніх покриттів у селі Гатне.

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На Київщині судитимуть підрядника за неякісний ремонт автомобільних доріг зі збитками у понад 2,5 млн грн. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно підрядника за фактами розтрати бюджетних коштів та службового підроблення (ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, товариство з обмеженою відповідальністю на виконання умов договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, проводило капітальний ремонт дорожніх покриттів у селі Гатне. Підрядник неякісно виконав роботи, оскільки щільність укладеного дорожнього покриття не відповідає державним стандартам.

Звітну документацію підрядника з недостовірними даними щодо кількості використаних матеріалів та їх якості погодив інженер технагляду.

Експерти встановили, що вартість неякісно виконаних ремонтних робіт складає понад 2,5 млн грн. Вказану суму підприємство одержало з бюджету неправомірно.

У прокуратурі зазначили, що раніше до суду скерували обвинувальний акт відносно інженера технічного нагляду. Йому інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

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