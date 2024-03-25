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Некачественный ремонт дорог с убытками более чем в 2,5 млн грн: в Киевской области будут судить подрядчика

23:51, 25 марта 2024
Подрядчик некачественно проделал работы по проведению капитального ремонта дорожных покрытий в селе Гатное.
Некачественный ремонт дорог с убытками более чем в 2,5 млн грн: в Киевской области будут судить подрядчика
Иллюстративное фото
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На Киевщине будут судить подрядчика за некачественный ремонт автомобильных дорог с убытком более чем в 2,5 млн грн. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении подрядчика по фактам растраты бюджетных средств и служебного подлога (ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью за выполнение условий договора, заключенного с органом местного самоуправления, проводило капитальный ремонт дорожных покрытий в селе Гатное. Подрядчик некачественно проделал работы, поскольку плотность уложенного дорожного покрытия не соответствует государственным стандартам.

Отчетную документацию подрядчика с недостоверными данными о количестве использованных материалов и их качестве согласовал инженер технадзора.

Эксперты установили, что стоимость некачественно выполненных ремонтных работ составляет более 2,5 млн. грн. Указанную сумму предприятие получило из бюджета неправомерно.

В прокуратуре отметили, что ранее в суд направили обвинительный акт в отношении инженера технического надзора. Ему инкриминирована служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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