В Киеве женщина ломом разбила автомобиль знакомого

Патрульные задержали женщину, которая разбила чужой автомобиль и имела с собой вероятные наркотики.

Источник фото: патрульная полиция Киева

В Киеве задержали женщину, которая разбила автомобиль. Во время задержания по месту жительства обидчицы, у нее обнаружили возможные наркотики. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Согласно информации, полученной через спецлинию 112, мужчина сообщил, что в Дарницком районе знакомая женщина повредила автомобиль, разбив стекло ломом.

Полицейские оперативно установили адрес проживания гражданки и безотлагательно прибыли на место. После открытия двери женщина призналась в содеянном и сообщила о наличии наркотиков при себе. Также она указала место, где оставила инструмент, которым разбила стекло автомобиля.

После этого нарушительницу задержали, передав к следователям для дальнейшего расследования обстоятельств происшествия.

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