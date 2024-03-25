Практика судов
  1. В Украине

На кого возлагается обязанность по ведению военного учета — объяснили в Гоструда

23:15, 25 марта 2024
Обязанности по ведению военного учета в госорганах, органах местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях и организациях возлагают на работников службы персонала, службы управления персоналом.
На кого возлагается обязанность по ведению военного учета — объяснили в Гоструда
Фото: armyinform.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, на кого возлагается обязанность по ведению военного учета.

В соответствии с пунктом 8 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного Постановлением Кабинета министров Украины от 30 декабря 2022 № 1487, организация военного учета на предприятиях возлагается на их руководителей. Обязанности по ведению военного учета в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях и организациях возлагаются на работников службы персонала, службы управления персоналом.

В случае отсутствия штатной единицы службы персонала обязанности по ведению военного учета возлагаются на лицо, ведущее учет работников на предприятии. Но такое лицо должно отвечать квалификационным требованиям, определенным для инспектора по военному учету в соответствии с Национальным классификатором ДК 003:2010 «Классификатор профессий».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты хотят обязать Telegram раскрыть структуру собственности и источники финансирования – иначе его признают непрозрачным

В случае невыполнения Telegram требований Нацсовета относительно ограничения распространения определенной информации, публикации опровержений, раскрытия источников финансирования – применят финансовые санкции, запретят его использование государственными органами и чиновниками и обратятся в правоохранительные органы.

За присвоение государственных функций предлагают наказывать пожизненным лишением свободы с конфискацией

Депутаты от «Слуги народа» Галина Третьякова и Марьяна Безуглая внесли законопроект о пожизненном лишении свободы за присвоение государственных функций, в частности представление Украины на международных мероприятиях, перед уполномоченными лицами иностранных государств, международных организаций, в том числе посредством переписки, телефонных разговоров без предоставления полномочий и согласований.

На государственной службе необходимо внедрять искусственный интеллект – НАДС

В НАДС ищут способы повышения качества управленческих процессов на публичной службе.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о регулировании Telegram

Группа народных депутатов от разных фракций внесла законопроект о регулировании Telegram и других социальных сетей в Украине.

Должностной оклад 37 939 грн – Аппарат Верховного Суда ищет специалистов

В Верховный Суд требуются специалисты по правовой аналитике и обеспечению перевода материалов Европейского суда по правам человека и Суда ЕС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    голова Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    голова Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду