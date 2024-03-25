На кого возлагается обязанность по ведению военного учета — объяснили в Гоструда

Обязанности по ведению военного учета в госорганах, органах местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях и организациях возлагают на работников службы персонала, службы управления персоналом.

Фото: armyinform.com.ua

Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, на кого возлагается обязанность по ведению военного учета.

В соответствии с пунктом 8 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного Постановлением Кабинета министров Украины от 30 декабря 2022 № 1487, организация военного учета на предприятиях возлагается на их руководителей. Обязанности по ведению военного учета в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях и организациях возлагаются на работников службы персонала, службы управления персоналом.

В случае отсутствия штатной единицы службы персонала обязанности по ведению военного учета возлагаются на лицо, ведущее учет работников на предприятии. Но такое лицо должно отвечать квалификационным требованиям, определенным для инспектора по военному учету в соответствии с Национальным классификатором ДК 003:2010 «Классификатор профессий».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.