На кого покладається обов’язок ведення військового обліку — пояснили у Держпраці

Обов’язки з ведення військового обліку в держорганах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях покладають на працівників служби персоналу, служби управління персоналом.

Фото: armyinform.com.ua

Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, на кого покладається обов’язок ведення військового обліку.

У відповідності до пункту 8 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487, організація військового обліку на підприємствах покладається на їхніх керівників. Обов’язки з ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях покладаються на працівників служби персоналу, служби управління персоналом.

У разі відсутності штатної одиниці служби персоналу обов’язки з ведення військового обліку покладаються на особу, яка веде облік працівників на підприємстві. Але така особа повинна відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку відповідно до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

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