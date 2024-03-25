У Польщі затримали двох українських водіїв за підозрою у перевезенні мігрантів

Двох громадян України підозрюють у перевезенні мігрантів за грошову винагороду.

Джерело фото: ukrinform

Поліція Підляського воєводства Польщі затримала двох українців, одного з яких підозрюють у причетності до перевезення нелегальних мігрантів, а іншого спіймали під час такого перевезення. Про це повідомляє пресслужба поліції Польщі.

Під час превентивної перевірки в районі містечка Новосади, неподалік від кордону з Білоруссю, поліцейські зупинили автомобіль Opel з люблінськими номерами, за кермом якого перебував 43-річний українець. Водій не зміг пояснити мету своєї поїздки та вказав лише загальну локацію, куди він прямував. У результаті контролю виявилося, що він прибув для виконання далекої поїздки за 1200 злотих.

Під час розгляду цих обставин до автомобіля підійшла група з 5 невідомих осіб, які почали відступати, як тільки помітили поліцейських. Після переслідування правоохоронці затримали цю групу, яка виявилася громадянами Пакистану та Афганістану.

Наступного дня у тому ж районі, біля села Гайнувка, поліція зупинила автомобіль Seat з познанськими номерами. Усередині були п'ятеро громадян Афганістану, які нелегально перетнули кордон. За кермом перебував 40-річний українець.

У Польщі за допомогу мігрантам, які нелегально перетинають кордон, передбачена відповідальність із покаранням до 8 років позбавлення волі.

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