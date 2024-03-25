Президент присвоїв звання бригадного генерала низці співробітників Служби безпеки України

У понеділок, 25 березня, Президент Володимир Зеленський підписав низку Указів про присвоєння військових звань співробітникам Служби безпеки України.
Зокрема, військове звання бригадного генерала присвоєно:
полковнику Наумюку Сергію Анатолійовичу — заступнику Голови СБУ,
полковнику Вітюку Іллі Анатолійовичу — начальнику Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ,
полковнику Борисевичу Артему Сергійовичу — начальнику Управління СБУ в Херсонській області.
Також глава держави вручив бойовий прапор Департаменту контррозвідки СБУ і стрічку «За мужність та відвагу» – Департаменту військової контррозвідки.
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