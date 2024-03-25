Президент присвоїв звання бригадного генерала низці співробітників Служби безпеки України

Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння військового звання бригадного генерала співробітникам СБУ.

Фото: president.gov.ua

У понеділок, 25 березня, Президент Володимир Зеленський підписав низку Указів про присвоєння військових звань співробітникам Служби безпеки України.

Зокрема, військове звання бригадного генерала присвоєно:

полковнику Наумюку Сергію Анатолійовичу — заступнику Голови СБУ,

полковнику Вітюку Іллі Анатолійовичу — начальнику Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ,

полковнику Борисевичу Артему Сергійовичу — начальнику Управління СБУ в Херсонській області.

Також глава держави вручив бойовий прапор Департаменту контррозвідки СБУ і стрічку «За мужність та відвагу» – Департаменту військової контррозвідки.

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