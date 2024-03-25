Президент присвоил звание бригадного генерала ряду сотрудников Службы безопасности Украины

В понедельник, 25 марта, Президент Владимир Зеленский подписал ряд указов о присвоении воинских званий сотрудникам Службы безопасности Украины.
В частности, воинское звание бригадного генерала присвоено:
полковнику Наумюку Сергею Анатольевичу - заместителю Председателя СБУ,
полковнику Витюку Илье Анатольевичу — начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ,
полковнику Борисевичу Артему Сергеевичу – начальнику Управления СБУ в Херсонской области.
Также глава государства вручил боевое знамя Департамента контрразведки СБУ и ленту «За мужество и отвагу» – Департамента военной контрразведки.
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