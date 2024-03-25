С 1 апреля Польша прекратит транзит украинской агропродукции, – министр развития и технологий Кшиштоф Гетьман

Польша прекратит транзит по территории сельскохозяйственной продукции из Украины, а также планируется лицензировать аграрный экспорт из Украины.

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Польша и Украина ведут переговоры по заключению соглашения о внедрении лицензий на сельхозпродукцию и прекращении с 1 апреля транзита украинского зерна через польскую территорию. Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман заявил об этом в эфире радио "Люблин", пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы очень продвинулись в переговорах с Украиной по системе лицензирования, которую наши предшественники так и не смогли ввести. Мы уже на этапе переговоров с украинской стороной о чувствительных продуктах. Я надеюсь, что эти переговоры будут продолжаться на этой неделе и будут приближаться к завершению", - отметил Гетман.

Также он подчеркнул, что правительство Польши намерено оказать помощь фермерам, которые имеют избыток пшеницы.

"Мы надеемся, поскольку об этом говорили с украинской стороной, что даже транзит, прежде всего кукуруза и пшеница, с 1 апреля практически прекратится", - добавил польский министр.

По словам Гетмана, в течение длительных протестов польских фермеров на границе с Украиной удалось удовлетворить многие их требования, в частности те, что касаются Европейского зеленого курса.

Кроме того, лицензирование планируют ввести еще для ряда продуктов, включая сахар, яйца и мясо птицы и фрукты, особенно яблоки.

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