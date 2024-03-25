В Киевской области СБУ разоблачила «крота» фсб, который хотел попасть в Нацполицию

В случае успешного зачисления на службу он должен собирать информацию о подразделениях правоохранительного органа, прежде всего входящих в «Гвардию наступления» МВД Украины.

В Киевской области задержан мужчина, который по указанию российских спецслужб пытался устроиться в Национальную полицию, чтобы шпионить за подразделениями «Гвардии наступления». Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, в результате спецоперации задержан предатель, который по указанию окупантов пытался устроиться в Нацполицию. В случае успешного зачисления на службу он должен собирать информацию о подразделениях правоохранительного органа, прежде всего входящих в «Гвардию наступления» МВД Украины.

Кроме того, по данным СБУ, он надеялся получить больше возможностей для сбора данных об личном составе и перемещении военной техники ВСУ.

Развединформация требовалась рашистам для подготовки воздушных атак на объекты Сил обороны и планирования боевых операций на передовой.

По данным следствия, чтобы убедиться в возможности агента выполнить задание «крота», ФСБ дала ему «тестовое» задание.

В частности, оккупанты поручили своему приспешнику разведать на Киевщине места дислокации военных аэродромов и госпиталей, а также оборонных заводов. При этом он должен был собрать для фсб максимум информации об одной из механизированных бригад ВСУ.

Чтобы сделать это, предатель «втемную» использовал местную жительницу, у которой арендовал квартиру. Установлено, что ее сын воевал в составе бригады и погиб на передовой», — рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ «пошагово» документировали российского агента и на финальном этапе спецоперации задержали его в собственном доме. К тому времени он уже подал документы как кандидат на вступление в ряды Национальной полиции.

По данным следствия, задержанным оказался житель Броварского района, которого в конце 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб. Его личность уже установлена.

Отмечается, что в поле зрения агрессора он попал из-за прокремлевских комментариев, которые оставлял в чатах российских телеграмм-каналов.

Для выполнения враждебных указаний предатель объезжал местность, где фиксировал координаты нужных объектов, а затем передавал геолокации российскому куратору.

За сотрудничество с оккупантами фигурант получал от них денежное вознаграждение на собственную банковскую карту.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его переписки с фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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