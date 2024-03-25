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В НБУ заверили, что украинцы смогут и дальше платить за товары и услуги удобным для себя способом

16:26, 25 марта 2024
Украинцы смогут платить за товары и услуги, предоставленные ФЛП и юрлицами, как наличкой, так и безналично, отметили в НБУ.
В НБУ заверили, что украинцы смогут и дальше платить за товары и услуги удобным для себя способом
Источник фото: slovoidilo.ua
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Граждане Украины смогут платить за товары и услуги, предоставленные ФЛП и юридическими лицами, как наличкой, так и безналично. Это подчеркнули в Национальном банке Украины.

«В социальных сетях распространяется недостоверная информация, что граждане не смогут делать переводы или платить наличкой за услуги или товары ФЛПов и других юридических лиц. Это не так!», – разъяснили в НБУ.

Там отметили, что Национальный банк предложил усилить прозрачность операций по переводу средств наличкой.

«Речь идет о том, что наличные средства, перечисленные гражданами в пользу ФЛП/юридических лиц, должны быть обязательно засчитаны поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме. То есть для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета за услуги или товары ФЛПов и других юридических лиц – наличкой или безналично», - объяснили в Нацбанке.

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НБУ

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