У НБУ запевнили, що українці зможуть і надалі платити за товари та послуги у зручний для себе спосіб

Громадяни України зможуть сплачувати за товари та послуги, надані ФОП та юридичними особами, як готівкою, так і безготівково. На цьому наголосили у Національному банку України.
«У соціальних мережах поширюється недостовірна інформація, що громадяни не зможуть робити перекази чи платити готівкою за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб. Це не так!», - роз’яснили у НБУ.
Там зазначили, що Національний банк запропонував посилити прозорість операцій з переказу коштів готівкою.
«Мова йде про те, що готівкові кошти, переказані громадянами на користь ФОП/юридичних осіб, повинні бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN) у безготівковій формі. Тобто для громадян нічого не змінюється: вони як раніше можуть обирати зручний для них вид переказу та розрахунку за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб – готівкою чи безготівково», - пояснили у Нацбанку.
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