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У НБУ запевнили, що українці зможуть і надалі платити за товари та послуги у зручний для себе спосіб

16:26, 25 березня 2024
Українці зможуть сплачувати за товари та послуги, надані ФОП та юрособами, як готівкою, так безготівково, зазначили у НБУ.
У НБУ запевнили, що українці зможуть і надалі платити за товари та послуги у зручний для себе спосіб
Джерело фото: slovoidilo.ua
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Громадяни України зможуть сплачувати за товари та послуги, надані ФОП та юридичними особами, як готівкою, так і безготівково. На цьому наголосили у Національному банку України.

«У соціальних мережах поширюється недостовірна інформація, що громадяни не зможуть робити перекази чи платити готівкою за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб. Це не так!», - роз’яснили у НБУ.

Там зазначили, що Національний банк запропонував посилити прозорість операцій з переказу коштів готівкою.

«Мова йде про те, що готівкові кошти, переказані громадянами на користь ФОП/юридичних осіб, повинні бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN)  у безготівковій формі. Тобто для громадян нічого не змінюється: вони як раніше можуть обирати зручний для них вид переказу та розрахунку за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб – готівкою чи безготівково», - пояснили у Нацбанку.

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НБУ

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