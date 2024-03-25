Мешканець Одещини за кермом мікроавтобуса збив на смерть пішохода на Львівщині і втік

Поліцейські затримали 66-річного водія Mercedes Sprinter, який збив на смерть пішохода і втік.

Фото: поліція

На Львівщині на смерть збили 68-річного пішохода. Аварію зафіксували камери спостереження. Завдяки цьому запису правоохоронцям вдалося встановити особу водія та затримати його, повідомили у поліції.

Йдеться про смертельну ДТП, яка сталася уночі 20 березня у селі Вовчатичі Ходорівської громади на Львівщині. Автомобіль на смерть збив пішохода, водій з місця аварії втік. Тіло загиблого на узбіччі дороги виявив сусід.

До розшуку водія-втікача та автомобіля, яким було скоєно наїзд, були залучені усі служби поліції. Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що наїзд був скоєний мікроавтобусом Mercedes Sprinter, зареєстрованим в Одеській області.

У момент скоєння ДТП за кермом транспортного засобу перебував 66-річний мешканець Одещини.



Винуватця аварії затримали в Одеській області. Мікроавтобус вилучили на арештмайданчик.



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