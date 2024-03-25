За привласнення державних функцій пропонують карати довічним позбавленням волі з конфіскацією

Депутати від «Слуги народу» Галина Третьякова та Мар’яна Безугла внесли законопроект про довічне позбавлення волі за привласнення державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов без надання на те повноважень та погоджень.

Позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацію майна пропонують карати за привласнення державних функцій. Зокрема, йдеться про представлення України в умовах війни на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами іноземних держав, міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень.

Відповідний законопроект 11104 про внесення змін до Кримінального кодексу зареєстрували у Верховній Раді народні депутати від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова та Мар’яна Безугла.

Навіщо цей законопроект

Як вказують авторки, цей законопроект є складовою законопроекту «Про спеціальні місії України» 11103, який розроблено з метою захисту інтересів України, шляхом консолідації і єдності представників України у питаннях зовнішньої діяльності, та має розглядатися одночасно з ним.

Прийняття змін до КК зумовлене захистом національних інтересів та безпеки України в цілому.

«Наші друзі та міжнародні партнери з перших днів воєнного стану засуджують військові дії рф та надають безпрецедентну підтримку народу України. Проте, незважаючи на таку згуртованість та спільну протидію агресії рф, мають місце випадки вчинення ганебними «громадянами України» дій направлених на отримання власних привілеїв за рахунок державних інтересів, шляхом привласнення державних функцій.

Зазначені дії шкодять суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, а також економічній та інформаційній безпеці України. Водночас такий стан потребує встановлення відповідальності за дії таких ганебних «громадян України» за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України у будь який час, а тим паче в умовах дії режиму воєнного стану», - підкреслюють авторки.

Привласнення непритаманних державних функцій є злочином проти основ національної безпеки України і потребує, на думку депутатів, забезпечення максимального та справедливого покарання тих громадян України, які вчинять дії направлені на послаблення нашої обороноздатності, посягають на суверенітет, або спричиняють будь-яку шкоду Україні. Отже, пропонується доповнити Кримінальний кодекс нормою щодо криміналізації представлення інтересів України неуповноваженими на те особами.

А саме, до КК додається стаття 111-3 «Привласнення державних функцій», за якою:

Привласнення громадянином України державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку - караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Що таке спеціальна місія

Зазначимо, що відповідно до законопроекту 11103 спеціальна місія України – це тимчасова місія, направлена за згодою приймаючої сторони для представлення держави на певному заході або в переговорах, що складається із однієї особи або групи людей наділених повноваженнями представляти Україну. Координацію діяльності спеціальної місії України у сфері зовнішніх зносин, здійснює МЗС. Наявність дипломатичних або консульських відносин не є необхідною для направлення спеціальної місії.

Спеціальні місії України утворюються виключно Головою Верховної Ради України, Президентом або Прем’єр-міністром України та поділяються на парламентські, президентські та урядові спеціальні місії в залежності від суб’єкту їх утворення.

Автор: Наталя Мамченко

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