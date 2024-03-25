ЄС розпочав розслідування Apple, Google та Meta щодо дотримання закону про цифрові ринки

Apple, Google та Meta зіткнулися з ризиком штрафів, оскільки ЄС розпочав розслідування щодо дотримання фірмами нових законів.

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Європейський Союз розпочав розслідування щодо дотримання компаніями Apple, Google та Meta закону ЄС про цифрові ринки, з метою обмеження їхнього впливу. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Європейська комісія оголосила, що перші етапи розслідування щодо Закону ЄС про цифрові ринки (DMA) зосереджуються на оцінці правил App Store від Apple та пошукових результатів Google. Комісія розглядає можливість того, що результати пошуку Google можуть бути несправедливими через перевагу, яку вони надають власним сервісам. Також вивчається, як компанія Apple може ускладнити вибір альтернативного браузера Safari для користувачів.

У рамках розслідування також буде розглянуто нові платіжні тарифи за підписку на Instagram та Facebook від Meta.

«Ми підозрюємо, що запропоновані рішення, висунуті трьома компаніями, не повністю відповідають DMA», - зазначила голова антимонопольного відомства ЄС Маргрете Вестагер.

Водночас вона підкреслила, що розслідування стосуються «серйозних випадків».

У випадку порушення закону компаніям може загрожувати штраф до 10% їхнього глобального доходу, а за повторне порушення - до 20%.

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