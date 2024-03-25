ЕС начал расследование Apple, Google и Meta по соблюдению закона о цифровых рынках

Apple, Google и Meta столкнулись с риском штрафов, поскольку ЕС начал расследование по соблюдению фирмами новых законов.

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Европейский Союз начал расследование по соблюдению компаниями Apple, Google и Meta закона ЕС о цифровых рынках, с целью ограничения их влияния. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Европейская комиссия объявила, что первые этапы расследования по Закону ЕС о цифровых рынках (DMA) сосредотачиваются на оценке правил App Store от Apple и поисковых результатов Google. Комиссия рассматривает возможность того, что результаты поиска Google могут быть несправедливыми из-за преимущества, которое они предоставляют собственным сервисам. Также изучается, как компания Apple может усложнить выбор альтернативного браузера Safari для пользователей.

В рамках расследования также будут рассмотрены новые платежные тарифы за подписку на Instagram и Facebook от Meta.

"Мы подозреваем, что предложенные решения, выдвинутые тремя компаниями, не полностью соответствуют DMA", - отметила глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестагер.

В то же время она подчеркнула, что расследования касаются "серьезных случаев".

В случае нарушения закона компаниям может грозить штраф до 10% их глобального дохода, а за повторное нарушение - до 20%.

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