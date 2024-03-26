Опыт взаимодействия с системой здравоохранения: запустили опрос для украинцев от Минздрава

По словам Минздрава, от ответов зависит то, какой будет система здравоохранения в будущем.

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Министерство здравоохранения Украины совместно с Проектом USAID Ukraine – USAID Украина «Поддержка реформы здравоохранения» запускает всеукраинский опрос «Голос пациентов», чтобы узнать, как граждане воспринимают и относятся к изменениям в украинской медицине.

Как отмечают в Минздраве, от ответов зависит то, какой будет система здравоохранения Украины в будущем.

Граждан просят рассказать о своем опыте взаимодействия с системой здравоохранения.

Анкета опроса находится по ссылке – здесь.

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